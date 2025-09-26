செய்திகள்
மோட்டாா் பந்தயம்: ஐஸ்வா்யா சாதனை
உலக ரேலி - ரேப்பிட் சாம்பியன்ஷிப் மோட்டாா் பைக் போட்டிக்கு ஆசியாவிலிருந்து தகுதிபெற்ற முதல் வீராங்கனையாக, டிவிஎஸ் ரேஸிங்கை சோ்ந்த ஐஸ்வா்யா பிஸ்ஸே சாதனை படைத்தாா்.
இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நடப்பு சீசனில் மொத்தம் 5 பந்தயங்கள் நடைபெறும் நிலையில், 4-ஆவதாக போா்ச்சுகலில் நடைபெறும் பிபி அல்டிமேட் ரேலி - ரேப்பிட் பந்தயத்தில் அவா் களம் கண்டுள்ளாா். 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்தப் பந்தயத்தில், போட்டியாளா்கள் மொத்தமாக 2,000 கி.மீ. தொலைவை 5 நிலைகளாக சவால்மிக்க டிராக்கில் கடக்கவுள்ளனா்.
எஃப்ஐஎம் உலக ரேலி - ரேப்பிட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாகப் பங்கேற்பதில் பெருமை கொள்வதாக ஐஸ்வா்யா தெரிவித்தாா். அடுத்ததாக மொராக்கோ ரேலியில் பங்கேற்கவிருக்கும் அவா், 2026 டாகா் ரேலியில் இடம்பிடிப்பதே தனது இலக்கு என்றாா்.