யு15 டேபிள் டென்னிஸ்: ஆதித்யா, அஹோனா ராய் சாம்பியன்

சென்னை அடுத்த வண்டலூா் தமிழ்நாடு விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற ட்ரீம் ஸ்போா்ட்ஸ் யு 15 டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆதித்ய தாஸ், அஹோனா ராய் பட்டம் வென்றனா்.
போட்டியின் 6-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை இறுதி ஆட்டம் நடைபெற்றது. ஆடவா் பிரிவில் ஆதித்ய தாஸ் 12=10 12-10, 11-6 என்ற கேம் கணக்கில் ஆகாஷை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா்.
மகளிா் பிரிவில் அஹோனா ராய் 11-8, 11-9, 11-3, 11-6 என்ற கேம் கணக்கில் சக்கரவா்த்தி ஸ்ரீ ஜனியை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றாா்.
டேபிள் டென்னிஸ் ஜாம்பவான் சரத் கமல் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளித்தாா்.