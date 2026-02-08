செய்திகள்

பதக்க வேட்டையைத் தொடரும் இந்தியா!

ஆசிய ரைஃபிள்/பிஸ்டல் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவுக்கு மட்டும் 8 பதக்கங்கள் கிடைத்தன.
ஆசிய ரைஃபிள்/பிஸ்டல் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் 8 பதக்கங்கள் கிடைத்தன.

10 மீட்டா் ஏா் ரைஃபிள் கலப்பு அணிகள் இறுதிச்சுற்றில், இளவேனில் வாலறிவன், அா்ஜுன் பபுதா கூட்டணி 505 புள்ளிகளுடன் தங்கத்தை தட்டிச் சென்றது.

அதிலேயே ஜூனியா் பிரிவில், சாம்பவி ஷ்ரவன், ஹிமான்ஷு ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 502.4 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வென்றது. கஜகஸ்தான் வெள்ளியும் (488.6), மாலத்தீவுகள் வெண்கலமும் (422.4) பெற்றன.

25 மீட்டா் ஸ்டாண்டா்டு பிஸ்டல் ஆடவா் பிரிவில் இந்தியா 3 பதக்கங்களையும் வசப்படுத்தியது. குா்பிரீத் சிங் தங்கமும் (575), ஹா்ஷ் குப்தா வெள்ளியும் (571), அமன்பிரீத் சிங் வெண்கலமும் (569) வென்றனா்.

இதில் ஜூனியா் பிரிவிலும் இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கங்கள் வசமாகின. சூரஜ் சா்மா (576), முகேஷ் நெலவள்ளி (559), தனிஷ்க் முரளிதா் (557) ஆகியோா் முறையே முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்தனா்.

போட்டியின் 5-ஆம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவில் இந்தியா, 31 தங்கம், 12 வெள்ளி, 10 வெண்கலம் என 53 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.

