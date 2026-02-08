செய்திகள்

பாக்ஸம் குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 9 தங்கம்

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் பாக்ஸம் எலைட் இன்டா்நேஷனல் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியா்கள் 9 போ் தங்கப் பதக்கம் வென்றனர்.
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் பாக்ஸம் எலைட் இன்டா்நேஷனல் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியா்கள் 9 போ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கப் பதக்கம் வென்றனர்.

மகளிா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், மஞ்சு ராணி (48 கிலோ), நீது (51 கிலோ) ஆகியோா் தங்களின் ஸ்பெயின் எதிராளிகளை 5-0 என வீழ்த்தினா்.

பூனம் (54 கிலோ) - சக இந்தியரான பிரீத்தியை வெல்ல, பிரியா (60 கிலோ), அருந்ததி (70 கிலோ) ஆகியோரும் தங்களின் உக்ரைன் போட்டியாளா்களை 5-0 என சாய்த்தனா். லவ்லினா (75 கிலோ), நய்னா (80 கிலோ) தங்களின் இறுதிச்சுற்றில் வென்றனா்.

ஆடவா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், சச்சின் (60 கிலோ), ஆகாஷ் (75 கிலோ) வெற்றி பெற, தீபக் (70 கிலோ), அங்குஷ் (80 கிலோ) ஆகியோா் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றனா்.

