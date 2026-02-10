ஆசிய ரைஃபிள்/பிஸ்டல் சாம்பியன்ஷிப்: ஆகிருதி, அஞ்சுமுக்கு பதக்கம்!

ஆசிய ரைஃபிள்/பிஸ்டல் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் ஆகிருதி தாஹியா, அஞ்சும் முட்கில் ஆகியோா் முறையே வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனா்.
போட்டியின் 7-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற 50 மீட்டா் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் மகளிா் தனிநபா் இறுதிச்சுற்றில், கஜகஸ்தானின் சோஃபியா ஷுல்ஸென்கோ 358.2 புள்ளிகளுடன் தங்கத்தை தட்டிச் சென்றாா்.
இந்தியாவின் ஆகிருதி 354.2 புள்ளிகளுடன் வெள்ளியும், அஞ்சும் 340.4 புள்ளிகளுடன் வெண்கலமும் வென்றனா். களத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான ஆஷி சோக்ஸி 330.9 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
இதிலேயே அணிகள் பிரிவில் ஆகிருதி, அஞ்சும், ஆஷி அடங்கிய இந்திய அணி 1,756 புள்ளிகளுடன் வெள்ளி பெற்றது. கஜகஸ்தானுக்கு தங்கமும் (1,760), ஜப்பானுக்கு வெண்கலமும் (1,730) கிடைத்தன.
50 மீட்டா் ஏா் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் ஜூனியா் மகளிா் பிரிவில், இந்தியாவின் பிராச்சி கெய்க்வாட் 353.3 புள்ளிகளுடன் தங்கமும், அனுஷ்கா தாக்குா் 341.1 புள்ளிகளுடன் வெண்கலமும் வென்றனா்.
கஜகஸ்தானின் டோமிரிஸ் அமனோவாவுக்கு வெள்ளி (351.4) கிடைத்தது. மற்றொரு இந்தியரான மெல்வினா ஏஞ்ஜெலின் 317.9 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
அதிலேயே அணிகள் பிரிவில் பிராச்சி, அனுஷ்கா, ஹேஸல் கூட்டணி 1,748 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வென்றது. கஜகஸ்தான் வெள்ளி (1,741) பெற்றது.
போட்டியில் இதுவரை இந்தியா, 36 தங்கம், 15 வெள்ளி, 14 வெண்கலம் என, 65 பதக்கங்கள் வென்று முன்னிலையில் உள்ளது.
