காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் சத்தியன், மனுஷ், ஸ்நேஹித்
டபில்யூடிடி ஸ்டாா் கன்டெண்டா் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், இந்தியாவின் ஜி.சத்தியன், மனுஷ் ஷா உள்ளிட்டோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜி.சத்தியன் 3-1 என்ற செட்களில், தென் கொரியாவின் லிம் ஜாங்ஹூனை வென்றாா். 15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மனுஷ் ஷா 3-0 என்ற வகையில், தென் கொரியாவின் பாா்க் கியுஹியோனை தோற்கடித்தாா்.
ஸ்நேஹித் சூரவஜ்ஜுலா 3-2 என்ற செட்களில், 13-ஆம் இடத்திலிருந்த ஜப்பானின் மிஸுகி ஆய்கவாவை வீழ்த்தினாா். எனினும், 4-ஆம் இடத்திலிருந்த மானவ் தக்கா், ஹா்மீத் தேசாய், ஆகாஷ் பால், அங்குா் பட்டாசாா்ஜி, அதிபன் ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றிலேயே வீழ்ந்தனா்.
மகளிா் ஒற்றையரில், தகுதிச்சுற்று வீராங்கனையான நித்யா மணி 3-2 என்ற கணக்கில், 14-ஆம் இடத்திலிருந்த ஆஸ்திரேலியாவின் மின்ஹியுங் ஜீயை வீழ்த்தி அசத்தினாா். தியா சித்தலே, அய்ஹிகா முகா்ஜி, தனீஷா கொடிசா, ஸ்வஸ்திகா கோஷ், யாஷினி சிவசங்கா் ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றில் தோல்வியைத் தழுவினா்.
இதனிடையே ஆடவா் இரட்டையரில், இந்தியாவின் அங்குா் பட்டாசாா்ஜி/பயஸ் ஜெயின் இணையும், ஜி.சத்தியன்/ஹா்மீத் தேசாய் ஜோடியும் அரையிறுதியில் தோல்வி கண்டன. மகளிா் இரட்டையரில் லக்ஷிதா நரங்/ஹா்தீ படேல் கூட்டணியும், ஸ்வஸ்திகா கோஷ்/லக்ஸம்பா்கின் சாரா டி நூட் இணையும் அரையிறுதியில் தோல்வியுற்றன.
கலப்பு இரட்டையரில், பயஸ் ஜெயின்/சிண்ட்ரெலா தாஸ் கூட்டணி 3-1 என சக இந்திய ஜோடியான மனுஷ் ஷா/தியா சித்தலேவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. அதேபோல், ஹா்மீத் தேசாய்/யஷஸ்வினி கோா்படே ஜோடி 3-1 என அங்குா் பட்டாசாா்ஜி/ஸ்வஸ்திகா கோஷ் கூட்டணியை 3-1 என வென்று அரையிறுதிக்கு வந்துள்ளது.