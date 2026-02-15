செய்திகள்

500 கோல்களை நிறைவு செய்த ஹாரி கேன்!

கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் 500 கோல்களை நிறைவு செய்தது குறித்து...
Bayern's Harry Kane scores his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between Werder Bremen and Bayern Munich, in Bremen, Germany, Saturday, Dec. 14, 2026. (Carmen Jaspersen/dpa via AP)
கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன்.படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் (32 வயது) தனது 500-ஆவது கோலை நிறைவு செய்துள்ளார்.

மொத்தமாக 500 கோல்களில் 100 பென்லாடிகளை அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் பெயர்ன் மியூனிக் கிளப்பில் விளையாடி வருகிறார்.

புன்டெஸ்லீகா கால்பந்து தொடரில் பெயர்ன் மியூனிக் அணியும் வெர்டர் அணியும் மோதின.

இந்தப் போட்டியில் பெயர்ன் மியூனிக் அணி 3-0 என வென்றது. இதில் ஹாரி கேன் 22ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் ஒரு கோல், 25-ஆவது நிமிஷத்தில் ஒரு கோல் அடித்து அசத்தினார்.

இது குறித்து ஹாரி கேன், ”மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. உதவிய அணியினருக்கு நன்றி” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Harry Kane reaches 500 goals career landmark

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

goals
football
500
football player
FC Bayern

Related Stories

No stories found.