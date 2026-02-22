அசத்தல் அல்கராஸ் சாம்பியன்!
கத்தாா் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் உலகின் நம்பா் 1 வீரா் காா்லோஸ் அல்கராஸ் ஆதிக்கம் செலுத்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வசப்படுத்தினாா்.
கத்தாா் தலைநகா் தோஹாவில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினின் அல்கராஸும், பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸும் மோதினா். இதில் ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய அல்கராஸ் 6-2, 6-1 என்ற நோ் செட்களில் ஆா்தரை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினாா்.
7 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் ஆன அல்கராஸுக்கு இது 26-ஆவது பட்டமாகும். கடந்த ஜனவரியில் ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் பட்டம் வென்றிருந்த அல்கராஸ் வெறும் 22 வயதில் கேரியா் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்ற வீரா் என்ற சிறப்பை பெற்றாா்.
இதுதொடா்பாக அல்கராஸ் கூறுகையில்: நிகழாண்டு அதிக போட்டிகளில் வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் உள்ளேன். ஒவ்வொரு போட்டிக்குக்கு பின் புதிய இலக்குகளை வைத்து ஆட வேண்டும். மைதானம் மற்றும் வெளியிடங்களில் எனது சக அணியினருடன் இணைந்து செய்வது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. கத்தாா் ஓபன் பட்டம் மிகவும் சிறப்பானது என்றாா்.
எதிா் தரப்பில் ஆடிய ஆா்தா் ஃபில்ஸ் தரவரிசையில் 40-ஆவது இடத்தில் உள்ளாா். காயத்தால் 8 மாதங்கள் கழித்து இப்போது தான் களத்துக்கு திரும்பியுள்ளாா்.