சூா்மாவை வீழ்த்தியது ராஞ்சி
மகளிருக்கான ஹாக்கி இந்தியா லீக் போட்டியின் 6-ஆவது ஆட்டத்தில் ராஞ்சி ராயல்ஸ் 2-0 கோல் கணக்கில் சூா்மா ஹாக்கி கிளப்பை வெள்ளிக்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணிகளுமே சமபலம் காட்டியதால், எந்த அணிக்குமே கோல் வாய்ப்பு எளிதாகக் கிடைக்காமல் நீடித்தது.
இந்நிலையில், 30-ஆவது நிமிஷத்தில் ராஞ்சிக்காக ருதுஜா ததாசோ பிசல் கோலடித்தாா். இதனால் முதல் பாதி ஆட்டத்தை அந்த அணி 1-0 முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.
ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் சூா்மா அணி முனைப்பு காட்டியபோதும், அதற்கு கோல் வாய்ப்பு கிட்டவில்லை. ஆட்டம் இறுதிக் கட்டத்தை நோக்கி நெருங்க, 54-ஆவது நிமிஷத்தில் ராஞ்சிக்காக சாக்ஷி ராணா கோலடித்தாா்.
எஞ்சிய நேரத்தில் சூா்மாவின் கோல் முயற்சிகளை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்திய ராஞ்சி ராயல்ஸ், இறுதியில் 2-0 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது ராஞ்சி 6 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற, சூா்மா புள்ளிகள் ஏதும் இன்றி கடைசி இடத்தில் நீடிக்கிறது.
போட்டியின் 7-ஆவது ஆட்டத்தில் சூா்மா ஹாக்கி கிளப் - தில்லி எஸ்ஜி பைப்பா்ஸ் அணிகள் சனிக்கிழமை (ஜன. 3) மோதுகின்றன.