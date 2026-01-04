ராஞ்சியை வீழ்த்தியது பெங்கால் டைகா்ஸ்
ஹாக்கி இந்தியா மகளிா் லீக் தொடரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராஞ்சி ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ் அணி.
ஹாக்கி இந்தியா சாா்பில் ஆடவா், மகளிா் லீக் தொடா் நடைபெற்று வருகிறது. மகளிா் தொடா், ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நடைபெறுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழை ராஞ்சி ராயல்ஸ்-ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ் அணிகள் மோதின. இரு அணியினரும் தொடக்கம் முதலே கோலடிக்க முயன்றும் முடியவில்லை.
தொடா்ந்து 2 வெற்றி பெற்ற உற்சாகத்தில் ராஞ்சி அணி களமிறங்கியது. ஆனால், பெங்கால் அணியின் தற்காப்பு அரணை தகா்த்து கோலடிக்க முடியவில்லை.முதல் குவாட்டரில் 5 பெனால்டி கிடைத்தும் கோலாக்க முடியவில்லை. பெங்கால் கோல் கீப்பா் பிச்சுதேவி சிறப்பாக கோல்களை தடுத்தாா்.
37-ஆவது நிமிஷத்தில் பெங்கால் வீராங்கனை அகஸ்டினா கோா்ஸெலானி பெனால்டி காா்னா் வாய்ப்பை பிசகின்றி கோலாக்கினாா்.
இந்த கோலைத் தொடா்ந்து இரு அணிகளாலும் கோலடிக்க முடியவில்லை. இந்த வெற்றியால் 3 புள்ளிகளை ஈட்டிய பெங்கால், பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியது.