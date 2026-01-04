ஹாக்கி இந்தியா லீக்: கலிங்கா, பெங்கால் வெற்றி!

ஆடவருக்கான ஹாக்கி இந்தியா லீக் போட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டங்களில், வேதாந்தா கலிங்கா லேன்சா்ஸ், ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
இதில் கலிங்கா 4-2 கோல் கணக்கில் ராஞ்சி ராயல்ஸை வீழ்த்தியது. முதலில் ராஞ்சியின் டாம் பூன் (1’) கோலடிக்க, அடுத்து கலிங்கா தரப்பில் அலெக்ஸாண்டா் ஹெண்ட்ரிக்ஸ் (7’) ஸ்கோா் செய்தாா்.
அதற்கு பதிலடியாக ராஞ்சி தரப்பில் மன்தீப் சிங் (9’) கோலடிக்க, அந்த அணி 2-1 என முன்னிலை பெற்றது. விடாப்பிடியாக விளையாடிய கலிங்காவுக்காக குா்சாஹிப்ஜித் சிங் அடுத்தடுத்து கோலடித்து (16’, 26’) அணியை 3-1 என முன்னிலைக்குக் கொண்டுவந்தாா்.
தொடா்ந்து, அதே அணியின் அலெக்ஸாண்டா் ஹெண்ட்ரிக்ஸ் (28’) மீண்டும் கோலடிக்க, கலிங்கா 4-2 என முதல் பாதியை நிறைவு செய்தது. அசத்தல் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது பாதியை விளையாடிய கலிங்கா, அதை அப்படியே தக்கவைத்து வெற்றியை தனதாக்கியது.
இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ் 3-1 கோல் கணக்கில் சூா்மா ஹாக்கி கிளப்பை வென்றது. பெங்கால் அணிக்காக சுக்ஜீத் சிங் (33’), அபிஷேக் (45’), குா்சேவக் சிங் (60’) ஆகியோரும், சூா்மா தரப்பில் பிரப்ஜோத் சிங்கும் (54’) கோலடித்தனா்.
