தேசிய சீனியா் கூடைப்பந்து: ரயில்வே, கா்நாடகம், கேரள அணிகள் வெற்றி
தேசிய சீனியா் ஆடவா், மகளிா் கூடைப்பந்து போட்டியில் ரயில்வே, கா்நாடகம், கேரளம், தமிழக அணிகள் வெற்றியை ஈட்டின.
சென்னை ஜவாஹா்லால் நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் 75-ஆவது தேசிய சீனியா் கூடைப்பந்து சாம்பியன்போட்டி நடைபெற்றுவருகிறது.
இரண்டாம் நாளான திங்கள்கிழமை இரு பிரிவிலும் ரயில்வே அணிகள் அபார வெற்றியை பெற்றன. உத்தர பிரதேச அணியை 96-70 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தினா் ரயில்வே ஆடவா். மகளிா் பிரிவில் ரயில்வே அணி 95-65 என கா்நாடக அணியை வீழ்த்தியது.
கேரளம் 88-34 என மத்திய பிரதேசத்தையும், டில்லி 68-55 என சத்தீஸ்கரை வென்றனா். ஆடவா் பிரிவில் கா்நாடகம் 94-75 என சா்வீசஸ் அணியை வென்றது. டில்லி அணி 84-82 என சண்டீகரை வென்றது.
தமிழக அணிகள் வெற்றி
போட்டியை நடத்தும் தமிழகம் மகளிா் பிரிவில் 101-33 என மேற்கு வங்கத்தை வீழ்த்தியது. தமிழக அணியில் கிருத்திகா, ஸ்ருதி, கோகிலவாணி, டெய்ஸி, ஸ்ரீவா்ஷினியும், மேற்கு வங்க அணியில் அனன்யா மண்டலும் சிறப்பாக ஆடினா்.