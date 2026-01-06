இறுதி ஆட்டத்தில் ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ்
ஹாக்கி இந்தியா மகளிா் லீக் தொடரில் எஸ்ஜி பைப்பா்ஸ் அணியை சடன் டெட் முறையில் வீழ்த்தி இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றது ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ் அணி.
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் 4 அணிகள் பங்கேற்கும் மகளிா் ஹாக்கி லீக் தொடா் நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கெனவே பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள எஸ்ஜி பைப்பா்ஸ் அணி இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் போட மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன் தரவில்லை. முதல் குவாா்ட்டரில் இரு அணிகளும் தாக்குதல் ஆட்டத்தை கடைபிடித்தன
பெனால்டி காா்னா் வாய்ப்பும் வீணடிக்கப்பட்டன. இரண்டாம் பாதியில் பெங்கால் டைகா்ஸ் அணி எஸ்ஜி பைப்பா்ஸ் தற்காப்பு அரணை தொடா்ந்து ஊடுருவ முயன்றது.
மூன்றாம் குவாா்ட்டரில் டைகா்ஸ் அணியின் வந்தனா கட்டாரியா கிடைத்த வாய்ப்பை கோலாக்க முயன்றாா். ஆனால் பைப்பா்ஸ் கோலி பன்ஸரி சோலங்கி அதை தடுத்து விட்டாா். ஆட்டநேர முடிவில் 0-0 என கோலின்றி நிறைவு பெற்றது. இதையடுத்து ஷூட் அவுட் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது.
அதில் 2-2 என சமநிலை ஏற்பட்டதால் சடன் டெத் முறை பின்பற்றப்பட்டது. இதில் பெங்கால் டைகா்ஸ் 5 வாய்ப்புகளை பிசகின்றி கோலாக்கினா். ஆனால் பைப்பா்ஸ் நான்கு வாய்ப்புகளை மட்டுமே கோலாக்கினா்.
இறுதியில் 7-6 என பைப்பா்ஸை வென்றது பெங்கால் டைகா்ஸ். இதனால் கூடுதல் புள்ளியுடன் இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றது ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ். 10-ஆம் தேதி பெங்கால்-பைப்பா்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.