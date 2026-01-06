தேசிய குத்துச்சண்டை: லவ்லினா, பூஜாராணி, ஜாதுமணி முன்னேற்றம்
தேசிய எலைட் ஆடவா், மகளிா் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் லவ்லினா போரோகைன், பூஜாராணி, ஆடவா் பிரிவில் ஜாதுமணி, அமித் பங்கால் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.
இந்திய குத்துச்சண்டை சம்மேளனம் சாா்பில் முதன்முறையாக ஒரே இடத்தில் ஆடவா், மகளிா் போட்டி நடைபெறுகிறது. இதில் மொத்தம் 10 எடைப்பிரிவுகளில் 600 வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனா்.
செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் மகளிா் 75-80 கிலோ பிரிவில் ஹரியாணாவின் பூஜாராணி 5-0 என சண்டீகரின் அஞ்சுவையும், ஒலிம்பிக் பதக்க வீராங்கனை அஸ்ஸாமின் லவ்லினா போரோகைன் கடும் போராட்டத்துக்குபின் 3-2 என ஸ்வீட்டியை வீழ்த்தினாா்.
ஆடவா் பிரிவில் ஜாது மணி சிங் 50-55 கிலோ பிரிவில் 5-0 என தமிழகத்தின் பாா்த்திபனை வீழ்த்தினாா். மற்றொரு ஆட்டத்தில் அனுபவம் வாய்ந்த அமித் பங்கால் 3-2 என கடும் சவாலுக்குபின் ஹரியாணாவின் பிரியான்ஷுவை வென்றாா்.