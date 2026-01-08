செய்திகள்

5-0: ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய பார்சிலோனா!

ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டி குறித்து...
Barcelona players celebrate after scoring the fifth goal during the Spanish Super Cup semifinal soccer match against Athletic Club Bilbao at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah
ஐந்தாவது கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் பார்சிலோனா வீரர்கள். படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனா 5-0 என அபார வெற்றி பெற்றது.

இறுதிப் போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் அல்லது அத்லெடிகோ மாட்ரிட் உடன் பார்சிலோனா மோதவிருக்கிறது.

சௌதி அரேபியாவில் நடைபெற்ற ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணியும் அத்லெடிகோ பில்போ அணியும் மோதின.

இந்தப் போட்டியில் ஃபெர்ரன் டோரஸ் (22’), ஃபெர்மின் லோப்ஸ் (30’), ரூனி (34’), ரபீனியா (38’, 52’) ஆகியோர் கோல் அடித்தார்கள்.

அத்லெடிகோ பில்போ அணி கடைசி வரை ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை. அதனால், பார்சிலோனா 5-0 என அபார வெற்றி பெற்றது.

கடந்த ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி ரியல் மாட்ரிட்டை 5- 2 என வீழ்த்தியது.

இந்தமுறையும் இரு அணிகள் மோதிக்கொள்ளுமா என கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

Summary

Raphinha scored twice as Barcelona routed Athletic Bilbao 5-0 in the semifinals of the Spanish Super Cup played in Saudi Arabia on Wednesday.

