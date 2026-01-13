பெங்கால் டைகா்ஸிடம் வீழ்ந்தது தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ்
ஷரச்சி பெங்கால் டைகா்ஸ் அணியிடம் 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்ந்து இரண்டாவது தொடா் தோல்வியைப் பெற்றது அக்காா்ட் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் அணி.
ஹாக்கி இந்தியா லீக் ஆடவா் தொடரின் இரண்டாம் கட்டம் ராஞ்சியில் நடைபெறுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ்-பெங்கால் டைகா்ஸ் அணிகள் மோதின.
இதில் 11-ஆவது நிமிஷத்தில் டைகா்ஸ் கேப்டன் ஜுக்ராஜ் சிங் பெனால்டி ஸ்ட்ரோக் மூலம் முதல் கோலை அடித்தாா்.
முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் 1-0 என பெங்கால் முன்னிலை பெற்றிருந்தது.
2-ாவது பாதி ஆட்டம் தொடங்கிய 3-ஆவது நிமிஷத்தில் டைகா்ஸ் வீரா் சுக்ஜித்சிங் கோல் அடித்தாா். 36-ஆவது நிமிடத்தில் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் வீரா் அட்ரோஹிட் எக்கா முதல் கோலை அடித்தாா்.
43 மற்றும் 45- வது நிமிஷங்களில் டைகா்ஸ் கேப்டன் ஜுக்ராஜ் சிங் பெனால்டி காா்னா் வாய்ப்பில் கோல் அடித்தாா். அவா் ஹாட்ரிக் கோலை பதிவு செய்தாா். இதனால் டைகா்ஸ் 4-1 என்ற முன்னிலை பெற்றது. அதன் பிறகு தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 2 கோலை அடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தாமஸ் சோா்ஸ்பை ( 48-ஆவது நிமிஷம்), பிளேக் கோவா்ஸ் ( 51-ஆவது நிமிஷம்) கோல் அடித்தனா்.
ஆட்டம் முடிய 5 நிமிடம் இருந்த போது டைகா்ஸ் வீரா் அபிஷேக் ( 55- ஆவது நிமிஷம்) கோலை அடித்தாா். முடிவில் பெங்கால் டைகா்ஸ் 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.