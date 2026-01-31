ஃபயா் ஓபன் ஸ்குவாஷ் போட்டி அரையிறுதிக்கு இந்திய இளம் வீராங்கனை அனாஹத் சிங் தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
அமெரிக்காவின் வாஷிங்டனில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் காலிறுதியில் எகிப்தின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனை
சானா இப்ராஹிமை எதிா்கொண்டாா் அனாஹத்.
முதலிரண்டு கேம்களை 8-11, 8-11 என இழந்த அனாஹத் அடுத்த இரண்டு கேம்களில் 6-5 என பின்தங்கி இருந்தாலும் சுதாரித்து ஆடி 11-7, 11-8 என கைப்பற்றினாா். கடைசி கேமிலும் சிறப்பாக ஆடி 11-7 என கைப்பற்றி சானாவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
அமெரிக்காவின் சப்ரீனா சோபியை சந்திக்கிறாா் அனாஹத். ஆடவா் காலிறுதியில் இந்தியாவின் வீா் சோட்ரானி 1-3 என்ற கேம் கணக்கில் இங்கிலாந்தின் டெக்லன் ஜேம்ஸிடம் வீழ்ந்தாா்.