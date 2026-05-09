இத்தாலியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் உள்ளிட்டோா் 2-ஆவது சுற்றில் வெள்ளிக்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.
மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான சபலென்கா 6-2, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், செக் குடியரசின் பாா்பரா கிரெஜ்சிகோவாவை வென்றாா். போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 என்ற கணக்கில் அமெரிக்காவின் கேட்டி மெக்னாலியை வெளியேற்றினாா்.
ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவா 6-3, 6-2 என்ற வகையில், 11-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவாவை தோற்கடித்தாா். அதேபோல் பிலிப்பின்ஸின் இளம் வீராங்கனை அலெக்ஸாண்ட்ரா எலா 6-4, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், 31-ஆம் இடத்திலிருந்த சீனாவின் வாங் ஜின்யுவை சாய்த்தாா்.
19-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் 5-7, 6-1, 6-1 என ஆஸ்திரேலியாவின் டாலியா கிப்சனை வென்றாா். 20-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா 6-4, 6-3 என்ற செட்களில் அமெரிக்காவின் ஆன் லியை வீழ்த்தினாா்.
16-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச் 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) என்ற செட்களில், சக அமெரிக்கரான மெக்காா்ட்னி கெஸ்லரை சாய்த்தாா்.
டி மினாருக்கு அதிா்ச்சி: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருந்த ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 6-4, 6-7 (5/7), 4-6 என்ற செட்களில், இத்தாலியின் மேட்டியோ அா்னால்டியிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
11-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா 7-6 (7/4), 6-3 என்ற வகையில், ஜொ்மனியின் ஜான் லெனாா்டை வென்றாா். நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட் 6-1, 6-3 என, அமெரிக்காவின் ஜகாரி வஜ்தாவையும், 13-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவ் 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில் கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் செவ்ஷென்கோவையும் வீழ்த்தினா்.
இதர ஆட்டங்களில் நெதா்லாந்தின் போடிக் வான் டெ, ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா் ஆகியோரும் 2-ஆவது சுற்றில் வென்றனா்.
