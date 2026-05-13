தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன்: சாத்விக்/சிராக் இணை வெற்றி

தாய்லாந்து ஓபன் சூப்பர் 500 பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி இணை முதல் சுற்றில் செவ்வாய்க்கிழமை வெற்றி கண்டது.
இந்தியாவின் நம்பர் 1 ஜோடியான சாத்விக்/சிராக், 21-19, 21-23, 21-10 என்ற கேம்களில், இந்தோனேசியாவின் முஹ் புத்ரா எர்வியான்சியா/பகஸ் மெளலானா கூட்டணியை போராடி வீழ்த்தியது. இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 4 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது. இந்திய இணை அடுத்த சுற்றில், மலேசியாவின் பிரையன் ஜெரிமி/முகமது ஹாய்கல் ஜோடியை சந்திக்கிறது.
மகளிர் இரட்டையர் முதல் சுற்றில், ருதுபர்னா பாண்டா/ஸ்வேதபர்னா பாண்டா கூட்டணி, 9-21, 11-21 என்ற நேர் கேம்களில், சீன தைபேவின் லின் சி சுன்/யாங் சு யுன் இணையிடம் 24 நிமிஷங்களில் தோல்வியைத் தழுவியது.
ஆடவர் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருந்த ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/எம்.ஆர்.அர்ஜுன் இணை 18-21, 20-22 என்ற கேம்களில், சீன தைபேவின் சென் ஜி ரே/லின் யு சியே கூட்டணியிடம் போராடி வீழ்ந்தது. இந்த ஆட்டம் 27 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது. இதனிடையே, அனுஷ்கா சஹாபுர்கர், மானவ் செளதரி, மோஹித் ஜக்லன்/லக்ஷிதா ஜக்லன் ஆகியோர் தங்கள் பிரிவு தகுதிச்சுற்றில் தோல்வி கண்டனர்.
