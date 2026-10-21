பாரா போட்டிகளில் பதக்கம் குவிக்கும் இந்தியா்கள்
ஜப்பானில் நடைபெறும் 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியா்கள் பதக்கம் குவித்து வருகின்றனா்.
ஜப்பானில் நடைபெறும் 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியா்கள் பதக்கம் குவித்து வருகின்றனா்.
பதக்கப் போட்டிகளின் 2-ஆவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை, இந்தியாவுக்கு 5 தங்கம், 5 வெள்ளி, 12 வெண்கலம் என, ஒரே நாளில் 22 பதக்கங்கள் கிடைத்தன. பட்டியலில் இந்தியா மொத்தமாக 35 பதக்கங்களுடன் 6-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.
டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்டாண்டிங் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியா்களாக, தமிழகத்தின் பேபி சஹானா, பிராச்சி பாண்டேயும், ஒரே ஆசிய போட்டிகளில் 2 தங்கம் வென்ற 3-ஆவது இந்தியராக தடகள வீரா் நிஷாத் குமாரும் சாதனை படைத்தனா்.
நீச்சல்
ஆடவருக்கான 400 மீட்டா் ஃப்ரீஸ்டைல் எஸ்11 பிரிவில், இந்தியாவின் ஹிமான்ஷு நந்தல் 5 நிமிஷம், 10.91 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து 3-ஆம் இடம் பிடித்தாா். ஆடவருக்கான 200 மீ தனிநபா் மெட்லி எஸ்எம்7 பிரிவில், நிரஞ்சன் முகுந்தன், 2 நிமிஷம், 57.01 விநாடிகளில் வந்து வெண்கலம் பெற்றாா்.
துப்பாக்கி சுடுதல்
ஆடவருக்கான 10 மீட்டா் ஏா் பிஸ்டல் எஸ்ஹெச்1 பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், மனீஷ் நா்வால் 233.7 புள்ளிகளுடன் வெள்ளி வென்றாா். அத்துடன், 2028 லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் பாராலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவுக்கான ஒரு இடத்தையும் உறுதி செய்தாா். 2023-ஆம் ஆண்டு போட்டியிலும் மனீஷ் வெண்கலம் வென்றது நினைவுகூரத்தக்கது.
மகளிருக்கான 10 மீ ஏா் பிஸ்டல் எஸ்ஹெச்1 பிரிவில், அறிமுக வீராங்கனை சிருஷ்டி அரோரா, 214.7 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் வென்றாா்.
பவா்லிஃப்டிங்
ஆடவருக்கான 65 கிலோ பிரிவில், அசோக் குமாா் மாலிக், 192 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா். ஆடவா் 72 கிலோ பிரிவில், ஜண்டு குமாா் 190 கிலோவை தூக்கி, 5-ஆம் இடம் பிடித்தாா். மகளிா் 61 கிலோ பிரிவில், இந்தியாவின் சுமன் தேவி 101 கிலோவையும், சீமா ராணி 96 கிலோவையும் தூக்கி, முறையே 6 மற்றும் 7-ஆம் இடங்களைப் பெற்றனா்.
டேபிள் டென்னிஸ்
பவினா படேல், சோனல்பென் படேல், பிராச்சி பாண்டே, பேபி சஹானா, ஜெகன் மதன் ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் அரையிறுதியில் தோல்வி கண்டு, வெண்கலப் பதக்கத்துடன் வெளியேறினா்.
இதில் பிராச்சி மற்றும் பேபி ஆகியோா், ஆசிய பாரா விளையாட்டுகளில் டேபிள் டென்னிஸில், ஸ்டாண்டிங் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியா்களாக வரலாறு படைத்தனா். கடந்த 2023-இல் டேபிள் டென்னிஸில் 2 வெண்கலமே கிடைத்த நிலையில், தற்போது அது 5-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
மகளிா் கிளாஸ் 9 பிரிவில், பேபி சஹானா 8-11, 2-11, 4-11 என, பாராலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற சீனாவின் மாவ் ஜிங்டியானிடம் தோற்றாா். கிளாஸ் 6 பிரிவில், பிராச்சி 9-11, 2-11, 8-11 என, நடப்பு பாராலிம்பிக் சாம்பியனான இராக்கின் நஜ்லா அல் டாயெனியிடம் தோல்வியுற்றாா்.
கிளாஸ் 4-5 பரிவில், பவினா படேல் 7-11, 5-11, 7-11 என, சீனாவின் ஜாங் பியானிடம் தோல்வி கண்டாா். கிளாஸ் 3 பிரிவில் சோனல்பென் 7-11, 5-11, 6-11 என்ற வகையில், தென் கொரியாவின் ஜியு யூனிடம் தோல்வியுற்றாா். ஆடவா் கிளாஸ் 1 பிரிவில் ஜகன் மதன் 4-11, 7-11, 3-11 என, தென் கொரியாவின் ஹியுனுக் கிம்மிடம் தோற்றாா்.
வில்வித்தை
இந்த விளையாட்டில், 5 பிரிவுகளில் இந்தியா்கள் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளனா்.
பாரா காம்பவுண்ட் மகளிா் தனிநபா் பிரிவு அரையிறுதியில், ஷீத்தல் தேவி 145-137 என ஜப்பானின் அயா ஷினோஹராவை வென்று, இறுதிக்கு முன்னேறினாா்.
அவரே, மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில் பாயல் நாகுடன் இணைந்து அரையிறுதியில் 151-135 என தாய்லாந்து கூட்டணியை வீழ்த்தி, இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளாா்.
டபிள்யூ1 மகளிா் அரையிறுதியில், ஸ்வாதி சௌதரி 6-2 என, தென் கொரியாவின் யுன்ஹீ லீயை வென்று இறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா்.
பாரா ரீகா்வ் ஆடவா் இரட்டையரில், ஹா்விந்தா் சிங்/சண்டி விஜய் கூட்டணி 5-4 என, தென் கொரிய ஜோடியை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
பாரா ரீகா்வ் மகளிா் இரட்டையரில், பூஜா/பாவனா ஜோடி 6-2 என ஈரான் இணையை வென்று, இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
பாரா காம்பவுண்ட் ஆடவா் தனிநபா் பிரிவில் தோமன் குமாா், 144-149 என, சீனாவின் ஜின்லியங் அய்யிடம் தோற்று, வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றுக்கு வந்துள்ளாா்.
பாரா காம்பவுண்ட் ஆடவா் இரட்டையரில், தோமன் குமாா்/ஷியாம் சுந்தா் சுவாமி இணை அரையிறுதியில் 155-156 என சீன கூட்டணியிடம் தோற்று, வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றுக்கு வந்துள்ளது.
பாட்மின்டன்
உலக சாம்பியன் பிரமோத் பகத், பாராலிம்பிக் சாம்பியன் நிதேஷ்குமாா் ஆகியோா் ஆடவா் ஒற்றையா் எஸ்எல்3 பிரிவில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளனா்.
காலிறுதியில், பிரமோத் பகத் 2-0 என ஜப்பானின் டாய்சுகே ஃபுஜிஹராவை வென்றாா். நிதேஷ்குமாரும் அதே கணக்கில் சக இந்தியரான விக்ரம் குமாரை சாய்த்தாா். மகளிா் ஒற்றையா் எஸ்எல்3 பிரிவில், சஞ்ஜனா குமாரி 2-0 என சீனாவின் லியு யுமெய்யை வென்றாா்.
கலப்பு இரட்டையா் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவில், பிரமோத் பகத்/மனீஷா ராம்தாஸ் கூட்டணியும், எஸ்ஹெச்6 பிரிவில் கிருஷ்ணா நாகா்/சுமதி சிவன் இணையும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன.
மகளிா் இரட்டையா் டபிள்யூஹெச்1, ஹெச்2 பிரிவில் ஆல்ஃபியா ஜேம்ஸ்/பல்லவி கலுவெஹள்ளி ஆகியோா் கூட்டணி 2-1 என சீன இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு வந்துள்ளது.
தடகளம்
200 மீ: மகளிா் 200 மீட்டா் டி12 பிரிவில், சிம்ரன் 24.80 விநாடிகளில் முதலிடம் பிடித்து, போட்டி சாதனையுடன் தங்கத்தை தட்டிச் சென்றாா். ஆசிய பாரா போட்டிகளில் ஏற்கெனவே வெள்ளி (2023) வென்றவருக்கு, இது முதல் தங்கமாகும். மற்றொரு இந்தியரும், அறிமுக வீராங்கனையுமான தேஜல்பென் தாமோா் 25.23 விநாடிகளில் வந்து வெண்கலம் பெற்றாா்.
குண்டு எறிதல்: ஆடவா் குண்டு எறிதல் எஃப்11 பிரிவில், பிரவீன் சா்மா, 13.86 மீட்டரை எட்டி, பொ்சனல் பெஸ்ட்டுடன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
400 மீ: மகளிருக்கான 400 மீ டி20 பிரிவில், தீப்தி ஜீவன்ஜி 56.36 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து, போட்டி சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கம் வென்றாா். 2023-இலும் சாம்பியனான அவருக்கு இது, தொடா்ந்து 2-ஆவது தங்கமாகும்.
ஈட்டி எறிதல்: ஆடவா் ஈட்டி எறிதல் எஃப்53/54 பிரிவில், பிரதீப்குமாா் 27.45 மீட்டரை எட்டி பொ்சனல் பெஸ்ட்டோடு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா். மற்றொரு இந்தியரான ஆயுஷ் வா்மா, 17.88 மீட்டருடன் பொ்சனல் பெஸ்ட்டை பதிவு செய்து வெண்கலம் பெற்றாா். பிரதீப்குமாா் 2023-ஆம் ஆண்டு போட்டியிலும் வெள்ளி வென்றவா் ஆவாா்.
வட்டு எறிதல்: ஆடவா் வட்டு எறிதல் எஃப்51/52/53 பிரிவில், பிரணவ் சூா்மா 11.66 மீட்டருடன் போட்டி சாதனையோடு தங்கம் வெல்ல, ராம் ரத்தன் சிங் 10.35 மீட்டருடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
அதிலேயே ஆடவா் எஃப்44/64 பிரிவில், தேவேந்தா் குமாா் 49.71 மீட்டருடன் தங்கம் (எஃப்44) வெல்ல, ராகேஷ் 49.35 மீட்டருடன் வெள்ளியும் (எஃப்44), பிரதீப் குமாா் 51.15 மீட்டருடன் வெண்கலமும் (எஃப்64) வென்று அசத்தினா்.
உயரம் தாண்டுதல்: ஆடவா் உயரம் தாண்டுதல் டி47 பிரிவில், நிஷாத் குமாா் 2.04 மீட்டரை தாண்டி, போட்டி சாதனையுடன் தங்கம் வென்றாா்.
ஏற்கெனவே நடப்பு போட்டிகளில், ஆடவா் நீளம் தாண்டுதல் டி47 பிரிவில் தங்கம் வென்ற நிஷாதுக்கு, இது 2-ஆவது தங்கமாகும். இதன் மூலமாக, ஒரே ஆசிய போட்டிகளில் 2 தங்கம் வென்ற 3-ஆவது இந்தியா் என்ற பெருமையை நிஷாத் பெற்றாா்.
ஓட்டப் பந்தய வீரா் அங்குா் தா்மா (2023), வில்வித்தை வீராங்கனை ஷீத்தல் தேவி (2023) ஆகியோா் முதல் இருவா்.
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