டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி விவரம்
ரஷீத் கான் (கேப்டன்)
நூர் அகமது
அப்துல்லா அகமதுஸாய்
செதிக்குல்லா அடல்
ஃபஸல்ஹக் ஃபரூக்கி
ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ்
நவீன் உல் ஹக்
முகமது இஷாக்
ஷகிதுல்லா கமல்
முகமது நபி
குல்பதீன் நைப்
அஸ்மதுல்லா ஓமர்ஸாய்
முஜீப் உர் ரஹ்மான்
டார்விஷ் ரசூலி
இப்ரஹீம் ஸத்ரன்
