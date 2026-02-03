டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான கனடா அணி விவரம்
தில்பிரீத் பஜ்வா (கேப்டன்)
அஜய்வீர் ஹுண்டால்
அனுஷ் படேல்
திலான் ஹேலிகர்
ஹர்ஷ் தாக்கர்
ஜஸ்கரன்தீப் புட்டார்
கலீம் சனா
கன்வர்பால்
நவ்நீத் தலிவால்
நிக்கோலஸ் கிர்டான்
ரவீந்தர்பால் சிங்
சாத் பின் ஸாஃபர்
ஷிவம் சர்மா
ஷ்ரேயாஸ் மோவா
யுவ்ராஜ் சம்ரா
