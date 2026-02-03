டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்
ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்)
ரிஹான் அகமது
ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்
டாம் பாண்டன்
ஜேக்கோப் பெத்தேல்
ஜாஸ் பட்லர்
சாம் கரண்
லியம் டாஸன்
பென் டக்கெட்
வில் ஜாக்ஸ்
ஜேமி ஓவர்டான்
அடில் ரஷீத்
பில் சால்ட்
ஜோஷ் டங்
லூக் வுட்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.