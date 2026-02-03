டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இத்தாலி அணி விவரம்
வயான் மேட்சன் (கேப்டன்)
மார்கஸ் கேம்போபியானோ
ஜியான் பியரோ
ஜெயின் அலி
அலி ஹாசன்
கிறிசன் ஜார்ஜ்
ஹாரி மனேண்ட்டி
அந்தோனி மோஸ்கா
ஜஸ்டின் மோஸ்கா
சையத் நக்வி
பெஞ்சமின் மனேண்ட்டி
ஜஸ்பிரித் சிங்
ஜேஜே ஸ்மட்ஸ்
கிராண்ட் ஸ்டீவர்ட்
தாமஸ் டிராகா
