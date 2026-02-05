டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான ஸ்காட்லாந்து அணி விவரம்
ரிச்சி பெர்ரிங்டான் (கேப்டன்)
டாம் ப்ரூஸ், மேத்யூ கிராஸ்
பிராட்லி கர்ரி
ஆலிவர் டேவிட்சன்
கிறிஸ் கிரீவ்ஸ்
ஷைனுல்லா இஷான்
மைக்கேல் ஜோன்ஸ்
மைக்கேல் லீஸ்க்
ஃபின்லே மெக்ராத்
பிரண்டன் மெக்முல்லன்
ஜியார்ஜ் முன்சே
சஃப்யான் ஷரீஃப்
மார்க் வாட்
பிராட்லீ வீல்
