டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான தென்னாப்பிரிக்கா அணி விவரம்
அய்டன் மார்க்ரம் (கேப்டன்)
குயிண்டன் டி காக்
டோனி டி ஸார்ஸி
டெவால்டு பிரெவிஸ்
டேவிட் மில்லர்
டோனோவன் ஃபெரைரா
மார்கோ யான்சன்
கேசவ் மகாராஜ்
ககிசோ ரபாடா
க்வெனா மபாகா
லுங்கி இங்கிடி
ஜேசன் ஸ்மித்
ஜார்ஜ் லிண்டே
கார்பின் போஷ்
ஆண்ட்ரிச் நார்க்கியா
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.