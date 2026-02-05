டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இலங்கை அணி விவரம்
தாசுன் ஷானகா (கேப்டன்)
பதும் நிசங்கா
குசல் மெண்டிஸ்
கமில் மிஷாரா
குஷல் பெரேரா
தனஞ்ஜெயா டி சில்வா
நிரோஷன் டிக்வெல்லா
ஜனித் லியாநாகே
சரித் அசலங்கா
கமிந்து மெண்டிஸ்
பவன் ரத்நாயகே
சஹான் அராச்சிக்
வனிந்து ஹசரங்கா
துனித் வெல்லாலகே
மிலன் ரத்நாயகே
நுவான் துஷாரா
ஈஷன் மலிங்கா
துஷ்மந்தா சமீரா
பிரமோத் மதுஷன்
மதீஷா பதிரானா
தில்ஷன் மதுஷங்கா
மஹீஷ் தீக்ஷனா
துஷான் ஹேமந்தா
விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த்
டிரவீன் மேத்யூ.
