டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான ஐக்கிய அரபு அமீரக வீரர்கள் விவரம்
முகமது வசீம் (கேப்டன்)
அலிஷன் ஷரபு
ஆர்யன்ஷ் சர்மா
துருவ் பராஷர்
ஹைதர் அலி
ஹர்ஷித் கௌசிக்
ஜுனைத் சித்திக்
மயங்க் குமார்
முகமது அர்ஃபான்
முகமது ஃபாரூக்
முகமது ஜவாதுல்லா
முகமது சோஹைப்
ரோஹித் கான்
சோஹைப் கான்
சிம்ரஞ்சித் சிங்
