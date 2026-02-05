டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர்கள் விவரம்
சாய் ஹோப் (கேப்டன்)
ஜான்சன் சார்லஸ்
ராஸ்டன் சேஸ்
மேத்யூ ஃபோர்டி
ஷிம்ரன் ஹெட்மேயர்
ஜேசன் ஹோல்டர்
அகீல் ஹொசைன்
ஷமர் ஜோசப்
பிரண்டன் கிங்
குடகேஷ் மோட்டி
ரோவ்மன் பௌவல்
ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்டு
குவெண்டின் சாம்ப்சன்
ஜேடன் சீல்ஸ்
ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு
