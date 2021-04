'வெற்றிவேல் வீரவேல்', 'நல்லா இருக்கீங்களா?' மதுரையில் தமிழில் உரையைத் தொடங்கிய மோடி

மதுரை: வெற்றி வெற்றி வெற்றிவேல், வீர வீர வீரவேல் என்ற முழக்கத்துடன் மதுரையில் இன்று நடைபெறும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியின் தேர்தல் பிரசாரப் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது உரையைத் தொடங்கினார்.

மதுரையில் நடைபெறும் தேர்தல் பொதுக் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

"மதுரை மக்களே நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? மதுரை வந்ததில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி" என்று தமிழில் தனது பேச்சைத் தொடங்கினார் பிரதமர் மோடி.

மேலும் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது, தமிழ்ப் பண்பாட்டின் முக்கிய மையமாக விளங்குகிறது மதுரை. புண்ணிய பூமியாகவும் வீர பூமியாகவும் விளங்குகிறது. மீனாட்சியம்மன் கோயில் அமைந்திருக்கும் மதுரை மண்ணுக்கு வந்தது என் பாக்கியம் என்றே கருதுகிறேன் என்று தெரிவித்தார்.

