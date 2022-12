சினிமா கலாசாரம் தமிழக பாஜகவை அழித்துவிட்டது: சுப்பிரமணியன் சுவாமி தாக்கு!

சினிமா கலாசாரம் தமிழக பாஜகவை அழித்துவிட்டாக கூறியுள்ள பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணியன் சுவாமி, தமிழகத்தில் நான் மட்டும்தான் திமுகவை எதிர்ப்பதுபோல் உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது: தமிழ்நாட்டில் நான் மட்டும் தான் திமுகவுக்கு எதிர்க்கட்சி போல் தெரிகிறது. தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் உறுமினால் பயந்து, பதுங்கும் பூனையாக பாஜக உள்ளது.

It seems in Tamil Nadu I am the only Opposition to DMK. TN BJP is full of pussy cats who only meow when Stalin growls. Cinema culture has ruined TN BJP