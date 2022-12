லாலு பிரசாத்துக்கு அறுவை சிகிச்சை: விரைந்து நலம் பெற ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

பிகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடைபெற உள்ள நிலையில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவருக்கு ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில்,

Wishing the veteran social justice warrior and @RJDforIndia President Thiru. @laluprasadrjd who undergoes Kidney transplant in Singapore today a successful surgery and speedy recovery.@yadavtejashwi