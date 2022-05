இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 2,124 பேருக்கு கரோனா: 1,977 பேர் மீண்டனர்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 2,124 பேருக்கு கரோனா: 1,977 பேர் மீண்டனர்

By DIN | Published On : 25th May 2022 09:31 AM | Last Updated : 25th May 2022 09:31 AM | அ+அ அ- |