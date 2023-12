'அர்ப்பணிப்புமிக்க பொதுவாழ்க்கையின் அடையாளம்' - சோனியாவுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தியின் பிறந்தநாளை காங்கிரஸ் கட்சியினர் பலரும் இன்று(டிச. 9) கொண்டாடி வருகின்றனர். அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில்,

'அர்ப்பணிப்புமிக்க பொதுவாழ்க்கைக்கு அடையாளமாக விளங்கும் நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எனது பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். அவர் நீண்டகாலம் நல்ல உடல்நலத்துடன் திகழ விழைகிறேன்.

சோனியா காந்தியின் ஆழ்ந்த தொலைநோக்கும் அனுபவச் செல்வமும் எதேச்சாதிகார சக்திகளிடம் இருந்து இந்தியாவைப் பாதுகாக்கும். நம் ஒன்றிணைந்த முயற்சிக்கு வழிகாட்டும் ஒளிவிளக்காகத் தொடர்ந்து அமைந்திடட்டும்!' என்று வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

Birthday greetings to Congress Parliamentary Party Chairperson Madam Sonia Gandhi, an exemplar of devoted public life. Wishing her a long life filled with good health.



May her profound vision and wealth of experience continue to be a guiding light in our united endeavour to… pic.twitter.com/kTCpniDBoG