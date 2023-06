பெண்களை கொச்சைப்படுத்துவதுதான் திராவிட மாடலா? - குஷ்பு கேள்வி

சென்னை: பெண்களை கொச்சைப்படுத்துவதான் திராவிட மாடலா? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள நடிகையும், தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினருமான குஷ்பு, உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களைப் பற்றிய இதுபோன்ற பேசுவதை நீங்கள் ஏற்பீர்களா? என்றும் இதுபோன்று பேசுவதை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அனுமதிக்கக் கூடாது என்று குஷ்பு ட்விட்டரில் ஆவேசமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பெண்களை அசிங்கப்படுத்தி பேசுவது நல்லதல்ல, பெண்களை அவதூறாக பேச உரிமை கொடுத்தது யார்? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள குஷ்பு, பெண்களை கொச்சைப்படுத்துவதான் திராவிட மாடலா? இதுபோன்று கேவலமாக பேசுவது திமுகவில் நிலவும் அரசியல் கலாசாரத்தை காட்டுகிறது. அவரைப்போல் திமுகவில் பலர் உள்ளனர். பெண்கள் குறித்து அவதூறாக பேசுவதை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அனுமதிக்ககூடாது.

The crass comments of this habitual offender shows the political culture prevalent in DMK. There are many like him in that rut. Abusing women, passing lewd cheap comments about them goes unchecked and is probably rewarded with more opportunities. CM @mkstalin avl, will you accept… pic.twitter.com/vVNV5Cir4C