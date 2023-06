நண்பர் ராகுலுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்: கமல்ஹாசன்

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதனை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் ராகுலுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள நிலையில், நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'எனது நண்பர் ராகுல் காந்தியின் மகிழ்ச்சியான பிறந்தநாளில் அவரை வாழ்த்துகிறேன். நீங்கள் துன்பங்களை புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டீர்கள், வெறுப்புக்கு அன்புடன் பதிலளித்தீர்கள். நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளைப் பெற வேண்டும்' என்று வாழ்த்தியுள்ளார்.

I wish my friend @RahulGandhi a joyous birthday. You have faced adversity with a smile and responded to hate with love. May you have a long life with continued happiness and health. pic.twitter.com/i7Tds9HFjj— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) June 19, 2023