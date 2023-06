சென்னையில் பெரிய அளவில் மழை பாதிப்பு இல்லை: பொறுப்பு ஆணையர் சமீரன் தகவல்

சென்னையில் பெரிய அளவில் மழை பாதிப்பு இல்லை: பொறுப்பு ஆணையர் சமீரன் தகவல்

By DIN | Published On : 19th June 2023 12:16 PM | Last Updated : 19th June 2023 12:16 PM | அ+அ அ- |