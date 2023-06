அமைச்சரவையை அமைக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கொடுத்து யார்? - ஆர்.எஸ்.பாரதி கடும் விமர்சனம்

அமைச்சரவையை அமைக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கொடுத்து யார்? - ஆர்.எஸ்.பாரதி கடும் விமர்சனம்

By DIN | Published On : 30th June 2023 11:42 AM | Last Updated : 30th June 2023 11:42 AM | அ+அ அ- |