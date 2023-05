நடிகர் சரத்பாபு மறைவா? வதந்திகளுக்கு குடும்பத்தினர் விளக்கம்

தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்து புகழ்பெற்ற நடிகர் சரத்பாபு உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால் அந்தத் தகவல் பொய்யானது என சரத்பாபு குடும்பத்தினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த சரத்பாபு, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக சமுகவலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.

சிறுநீரகம், கல்லீரல் உள்ளிட்ட உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த சரத்பாபு, மெல்ல மெல்ல குணமடைந்து வருவதாக அவரின் குடும்பத்தினர் தற்போது தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், சமூக வலைதளங்களில் தவறாக தகவல் பரப்புபவர்களுக்கு அவரின் குடும்பத்தினர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Senior Actor Sarat Babu garu is recovering & his family condemned all the rumours that are spreading on various platforms.