சென்னை: 22 ஆண்டுகளுக்கு பின் செப்டம்பரில் உச்சம் தொட்ட வெப்பம்! -தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

Chennai AP records its hottest September day ever at 39.2 C. It equals the record set in 2002



1. 39.2 - 18.09.2024

2. 39.2 - 28.09.2002

3. 38.6 - 05.09.1972

4. 38.4 - 16.09.2024

5. 38.3 - 04.09.2004

6. 38.1 - 03.09.1968

7. 38.0 - 26.09.2002