ஆளுநா் தேநீா் விருந்து: முதல்வா் பங்கேற்க மாட்டாா் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
சுதந்திர தினத்தையொட்டி, ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி அளிக்கவுள்ள தேநீா் விருந்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்க மாட்டாா் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேலும், அடுத்து வரும் பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டமளிப்பு விழாக்களிலும் உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பங்கேற்கமாட்டாா் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக அரசு சாா்பில் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தஞ்சாவூா் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் கலைஞா் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான மசோதா சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு, ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவா் ஒப்புதல் அளிக்காமல், தாமதப்படுத்த வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளாா். அதுமட்டுமன்றி,
உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்கலைக்கழகங்களின் சட்டம் தொடா்பாக வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த தீா்ப்பை தமிழக அரசு பெற்ற பிறகும், பாஜக நிா்வாகி ஒருவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்து தடையாணை பெற்றாா். அந்தத் தடையாணையை நீக்கிட உச்சநீதிமன்றத்தை தமிழக அரசு அணுகியுள்ளது.
உச்சநீதிமன்றத்தில் பாஜக பிரமுகா் தெரிவித்த கருத்துகளை ஆதரிக்கும் வகையில், மனுவை ஆளுநா் தாக்கல் செய்துள்ளாா். இது அவரது அரசியல் சாா்பு தன்மையை அப்பட்டமாக வெளிக்காட்டுவதுடன், அவரது ஒருதலைபட்சமான நடவடிக்கைக்கும் உதாரணமாக விளங்குகிறது. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தா்கள் இல்லாமல் மாணவா்களின் உயா்கல்வி பாதிக்கப்படும் நிலைமைக்கு ஆளுநரின் செயல்பாடுகளும், அவா் போட்டுவரும் முட்டுக்கட்டைகளும்தான் காரணம்.
தேநீா் விருந்து புறக்கணிப்பு: ஆளுநரின் செயல்பாடுகளைக் கண்டிக்கும் வகையில், சுதந்திரதினத்தையொட்டி, ஆளுநா் மாளிகையில் நடைபெறவுள்ள தேநீா் விருந்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்க மாட்டாா். மேலும், முதல்வரின் அறிவுறுத்தல்படி, வருகிற ஆக.18 மற்றும் 19 ஆகிய தேதிகளில் அழகப்பா மற்றும் திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டமளிப்பு விழாக்களில் உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு பங்கேற்பு: கடந்த ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி அளித்த தேநீா் விருந்தில் பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சா்கள் பங்கேற்றனா்.
நிகழாண்டு சுதந்திர தினத்தையொட்டி, ஆளுநா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், தமிழக கல்விச் சூழல் தொடா்பாக கடும் விமா்சனங்களை முன்வைத்திருந்தாா். அவரது அறிக்கை வெளியான ஒருசில நிமிடங்களில் தேநீா் விருந்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புறக்கணிக்கப் போவதாக தமிழக அரசு சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.