தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 9,355-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ரூ. 74,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து கிராம் ரூ.130-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1.30 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கடந்த நில நாள்களாகவே ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த 20-ஆம் தேதி பவுனுக்கு ரூ.440 குறைந்து, 21-ஆம் தேதி ரூ.400 உயா்ந்து, 22- ஆம் தேதி பவுனுக்கு ரூ.120 குறைந்து, சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து விற்பனையானது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 800 குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.400 அதிகரித்துள்ளது.
