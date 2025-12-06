தமிழ்நாடு

தவெக பொதுக்கூட்டம்! புதுச்சேரி அரசின் நிபந்தனைகள்!

புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்துக்கு காவல்துறை நிபந்தனை
விஜய்
விஜய்கோப்புப்படம்
Updated on
1 min read

புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்துக்கு அனுமதியளித்த காவல்துறை நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.

புதுச்சேரியில் வருகிற டிசம்பர் 9 ஆம் தேதியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் கட்சித் தலைவர் விஜய்யும் பங்கேற்கிறார்.

இந்தப் பொதுக்கூட்டத்துக்கு அனுமதியளித்த புதுச்சேரி காவல்துறை, சில நிபந்தனைகளையும் விதித்துள்ளது.

  • பொதுக்கூட்டத்துக்கு 5,000 பேர் மட்டுமே அனுமதி

  • கூட்டத்தில் கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள், முதியோர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது.

  • கியூஆர் முறையில்தான் பொதுக்கூட்டத்துக்கு வருபவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர்.

  • கூட்டத்தின்போது ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் தயார்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

  • கூட்டத்துக்கு விஜய் வருகைதரும் சரியான நேரம் காவல்துறையில் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

Summary

Puducherry allows TVK public meeting with special conditions

விஜய்
புதுச்சேரி
தமிழக வெற்றிக் கழகம்

