கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தில் விஜய் நாளை பங்கேற்பு!

மாமல்லபுரத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் த்வெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கிறார்.
இதுகுறித்த அறிவிப்பில், "மனிதநேய நல்லிணக்க மாண்பைப் போற்றும் விதமாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கலந்துகொள்ளும் சமத்துவக் கிறிஸ்துமஸ் விழா, நாளை (டிச. 22) காலை 10.30 மணிக்கு, மாமல்லபுரம் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் பை ஷெரட்டன் ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு க்யூஆர் குறியீட்டுடன் கூடிய அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அவர்கள் மட்டுமே கலந்துகொள்ள வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
