மீண்டும் ஒரு லட்சத்தைக் கடந்த தங்கம் விலை! கலக்கத்தில் மக்கள்!!

ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ஒரு லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது.
இன்று(திங்கள்கிழமை) காலை 22 காரட் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்து ரூ. 99,840- க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து இன்று பிற்பகல் சவரனுக்கு மேலும் ரூ. 720 உயர்ந்துள்ளது.
இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி ஒரு சவரன் தற்போது ரூ.1,00,560- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 90 உயர்ந்து ரூ. 12,570-க்கு விற்பனையாகிறது.
இன்று ஒரேநாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,360 அதிகரித்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது மக்கள் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வெள்ளி விலையில் இன்று பிற்பகல் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இன்று காலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 231 - க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ.2,31,000 - க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
