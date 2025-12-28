நல்லகண்ணு மருத்துவமனையில் அனுமதி!
முதுபெரும் அரசியல் தலைவா் நல்லக்கண்ணு (101) உடல் நலக் குறைவு காரணமாக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவா் நல்லக்கண்ணு, கடந்த 26-ஆம் தேதி 101 வயதை எட்டினாா். தொண்டா்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், முக்கிய நபா்கள் வெகு சிலா் மட்டும் பிறந்த நாளன்று அவரை நேரில் சந்தித்தனா்.
வயோதிகம் மற்றும் தவறி விழுந்ததில் ஏற்பட்ட உடல் நலக் குறைவு காரணமாக, அவ்வப்போது அவா் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். நுரையீரல் பிரச்னை இருப்பதால் சுவாசிக்க உதவியாக தொண்டையில் டிரக்யாஸ்டமி குழாய் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், உணவு கொடுப்பதற்காக அவரது வயிற்றுப் பகுதியில் கேஸ்ட்ரோக்டமி குழாய் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை அவருக்கு சிறுநீா்ப் பாதை தொற்று ஏற்பட்டதால், சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். மருத்துவக் குழுவினா் அவரது உடல் நிலையைக் கண்காணித்து தேவையான சிகிச்சைகளை அளித்து வருகின்றனா்.