அண்ணா சாலைக்கு தனியே வரத் தயார்: அண்ணாமலை எதிர் சவால்!

பாஜகவினர் யாரும் என்னுடன் வர மாட்டார்கள், நான் தனியாக வருகிறேன், திமுகவினர் அனைத்துப் படைகளையும் திரட்டி என்னைத் தடுத்து நிறுத்தட்டும்.” என்றார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், “திமுக ஐடி விங்கிற்கு ஒரு நாள் அவகாசம் தருகிறோம், Get out modi என எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பதிவு செய்யட்டும். நாளை(பிப். 21) காலை 6 மணிக்கு Get Out Stalin என்பதை பதிவிட இருக்கிறேன். இது எவ்வளவு டிரெண்டாகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

தமிழகத்தில் செயல்படும் ஆங்கில வழி பள்ளிகளிலேயே தமிழ் கற்பிப்பது இல்லை. கல்விக்கு கொடுக்க வேண்டிய அனைத்து நிதிகளையும் மத்திய அரசு ஒதுக்கி கொடுத்துள்ளது” என்றார்.