பருத்தி விவசாயிகளுக்கு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்!

முன்னதாக பருத்திக்கு உரிய விலை கிடைக்காததை கண்டித்து ஜூலை 1ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அதிமுக பொதுச்செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Government issues important instructions to farmers to get fair price for cotton