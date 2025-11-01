தமிழ்நாடு

வரலாறு காணாத வெய்யில்! நவம்பர் மாதத்தில் புதிய உச்சம்!!

வரலாறு காணாத வெய்யில் பதிவாகி வருவதாகவும் நவம்பர் மாதத்தில் புதிய உச்சம் தொட்டு வருவதாகவும் பதிவு.
வெய்யில் அதிகரிக்கும்
Published on
Updated on
1 min read

பல ஆண்டு காலம் இல்லாத, வரலாறு காணாத வெய்யில் பதிவாகி வருகிறது. இன்று மழையைப் பற்றி பேசவில்லை. ஆனால், மேற்கு திசையிலிருந்து வீசும் காற்றினால் உயரும் வெப்ப அளவைப் பற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில், மோந்தா புயல், ஆந்திரம் அருகே கரையைக் கடந்த அடுத்த நாளே சூரியன் தன் வேலையைச் செய்ய வேகமாக வந்துவிட்டது. புதன்கிழமை முதல் பெய்த மழையின் சுவடே தெரியாமல் மாற்றி வருகிறது கடுமையான வெய்யில்.

இதுவரை நவம்பர் மாதத்தில் அதிகபட்ச வெய்யில் பதிவான விவரங்களையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெய்யில்

35.5 - 01.11.2025 (இதுவரை இல்லாத உச்சபட் அளவு)

35.4 - 02.11.1999

35.1 - 09.11.2019

34.7 - 05.11.2016

34.6 - 03.11.1999

மீனம்பாக்கத்தில் பதிவான அதிகபட்ச அளவு

35.6 - 02.11.1999

35.4 - 01.11.2025 (நவம்பரில் 2வது அதிகபட்ச வெய்யில்)

34.8 - 05.11.2016

34.7 - 09.11.2019

34.6 - 01.11.1999

வேலூரில் பதிவான வெய்யில் அளவு

35.8 - 13.11.1970

35.6 - 01.11.2025 (2வது அதிகபட்ச வெய்யில் நாள்)

35.3 - 07.11.2016

35.2 - 06.11.2016

35.0 - 02.11.1999

மதுரையில் பதிவான வெய்யில் அளவு

38.0 - 14.11.1997

36.5 - 02.11.1995

36.4 - 01.11.2025 (3வது அதிகபட்ச வெய்யில் நாள்)

36.0 - 01.11.1994

35.8 - 03.11.1995

எப்போது தமிழகத்துக்கு மழை திரும்பும்?

தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்கள் உள்பட பரவலாக நல்ல செய்தி உள்ளது. கடுமையான வெய்யிலுக்கு இடையே ஆங்காங்கு சிவப்புத் தக்காளிகள் தென்படுகின்றன. வெப்ப சுழற்சியால் ஏற்பட்டுள்ளன. நவம்பர் மாதத்தில் பகலில் வெப்பமாக இருந்தாலும் மாலை அல்லது இரவில் அதாவது நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் 6 வரை மழை பெய்யும். பிறகு ஒரு சில நாள்கள் மழைக்கு இடைவேளை கிடைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Record-breaking heatwaves are being recorded and are reaching new highs in November.

november
summer
hot
Pradeep John

