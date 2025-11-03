தமிழ்நாடு

பிகாரில் கூறியதை பிரதமர் மோடி தமிழகத்தில் பேசுவாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின்

பிகாரில் கூறிய கருத்துகளை பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்து பேசுவாரா? என முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்
தருமபுரி: பிகாரில் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வாக்கு அரசியலுக்காக வெறுப்புப் பேச்சை பேசியிருக்கிறார். அவர் பிகாரில் பேசியதை தமிழகத்தில் வந்து பேசுவாரா என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

மேலும், வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில், பாஜகவுக்கு பயந்துபோயிருக்கிறார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.

தருமபுரியில் திமுக எம்பி மணியின் இல்ல திருமண விழாவில் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் பங்கேற்று, திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்.

மணமக்களை வாழ்த்திப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், சீராய்வு என்ற பெயரில் தீய செயலை, சதிச் செயலை தேர்தல் ஆணையம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் பேரவைத் தேர்தலை மனதில் கொண்டு வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது.

பிகாரில் வாக்காளர், சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பட்டியல் கொண்டு வரப்பட்டபோதே முதன் முதலில் குரல் கொடுத்தது நாம்தான். சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பட்டியல் விவகாரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜகவைப் பார்த்து பயப்படுகிறார். இந்த விவகாரத்தில் இரட்டை வேடம் போடுகிறார் பழனிசாமி என்று கூறினார்.

மேலும், பிகார் மாநிலத்தில் பிரதமர் மோடி என்ன பேசியிருக்கிறார். எல்லாருக்கும் பிரதமர் என்பதை மறந்து, தமிழ்நாட்டைக் காட்டி பிகாரில் வெறுப்பை உமிழ்ந்திருக்கிறார். வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பிகார் மக்கள் துன்புறுத்தப்படுவதாகக் கூறியிருக்கிறார்.

பிகார் மக்கள், தமிழகத்தில் வந்து பணிபுரியும், தொழில் செய்யும் வாழும் பிகார் மக்கள் தமிழகம் குறித்தும், அவர்களுக்குக் கிடைத்திருக்கும் வாய்ப்புகள் குறித்து நல்ல விதத்தில் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆனால், வாக்கு அரசியலுக்காக நாடகத்தை நடத்தியிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி. பிகாரில் பேசிய கருத்துகளை, தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசுவாரா பிரதமர் மோடி? யார் என்ன சதி செய்தாலும் அவதூறுகளை பரப்பினாலும் 2026ல் திமுக தலைமை வகிக்கும் ஆட்சி நிச்சயம் அமையும் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார்.

